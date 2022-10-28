Аби не стати жертвою шахраїв, працівники поліції рекомендують купувати чи продавати товар лише на перевірених інтернет-платформах або розраховуватися за нього тільки після отримання.

Фактично щодня жителі Тернополя та області потрапляють в тенета аферистів. Останні користаються нагодою і створюють оголошення про продаж чи купівлю саме тих товарів, які актуальні в ту чи іншу пору року: зима-осінь – це колеса, обігрівачі, весна-літо – велосипеди, сільгосптехніка або деталі до неї, бронювання приміщень для відпочинку та інше.

Повірив шахраєві та втратив гроші житель Тернопільського району. Чоловік розмістив оголошення про продаж автомобільних коліс. З ним зв’язався потенційний покупець. Вони обговорили суму і невідомий погодився оплатити товар.

Згодом він перетелефонував і розповів продавцеві, що потрібно на сайті ввести деякі особисті дані, аби він міг скинути гроші. Житель області перейшов, як згодом стало відомо на фішинговий сайт, ввів реквізити і як результат – втратив понад 9 тисяч гривень. Як тільки він отримав СМС, що з його картки щезли гроші, потерпілий звернувся до поліції.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника і нагадують, що не варто відкривати посилання від незнайомих співрозмовників, проходити авторизацію на сторонніх сайтах, а також надавати платіжні дані. Саме на фішингових сайтах шахраї отримують доступ до ваших персональних даних.

Пам’ятайте, домен сторінки захищеного або оригінального сайту має починатися з https:// а не з http:// та в адресній стрічці браузера відображається символ безпечного з’єднання – замка з замкнутою дужкою). Але ознака захищеного з’єднання не завжди гарантує безпеку сайту.

Справжні сайти зазвичай маскують введення паролів та карткових реквізитів (наприклад, зірочками) або використовують віртуальну клавіатуру, фішингові сайти – ні.