Сьогодні на сесії Тернопільської обласної ради прийняли рішення про заборону ходи прихильників УПЦ (мп) до Свято-Успенської Почаївської лаври.

Про це повідомив начальник ОВА Володимир Труш.

“Нагадаю, Радою оборони області ми заборонили ходу ще 11 серпня. Відповідне рішення доведено до силових структур”, – зазначив очільник області.

Сьогодні також депутати обласної ради підтримали рішення Ради оборони області та звернулись до правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування щодо запобігання та припинення негативних проявів прихильників УПЦ (мп) на території області.

ГУНП в області та СБУ доручили забезпечити дотримання рішень.

Крім того на сесії оголосили 23 травня Днем Героїв у Тернопільській області та внесли зміни й доповнення до регламенту.