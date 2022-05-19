Для освітян громади запровадили новий конкурс – «Тернопіль. Освіта. Педагог». Положення про нього затвердили на п’ятнадцятій сесії міськради.

Конкурс придумали для того, щоб підтримати високопрофесійних педагогічних працівників, підняти престижність професії педагога на території Тернопільської міської територіальної громади.

Конкурс проводитимуть серед працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти Тернопільської міської територіальної громади. Участь у ньому можна брати на добровільних засадах, незалежно від набутого фаху, віку та стажу роботи. Зареєструватися для участі педагоги зможуть у березні наступного року на офіційній сторінці Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу (ТКМЦНОІМ) у розділі «Професійний розвиток». Конкурс проводитимуть щороку.

У Положені прописано, що захід відбуватиметься у три етапи: І етап – особистісно-оцінювальний (заочний, відбірковий); ІІ етап – командно-діяльнісний; ІІІ етап – комунікативно-практичний (фінальний). За результатами третього етапу журі визначить переможця, який отримає грошову винагороду Тернопільської міської ради у розмірі від 10 до 20 прожиткових мінімумів. Журі також може нагороджувати фіналістів конкурсу у розмірі від 1 до 10 прожиткових мінімумів.