Пиво, алкогольні, слабоалкогольні напої та вина столові заборонять продавати у магазинах та супермаркетах 27 червня.

Торгувати цим товаром не можна буде з 17.00 до 22.00. Відповідне рішення прийняли під час чергового засідання виконавчого комітету 26 червня. Заборону вводять для того, щоб уникнути порушень громадського порядку під час святкування випускного.

– Таке рішення ми приймаємо щороку, – каже Богдан Ясеновський, начальник управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів. – Раніше заборона поширювалася тільки на магазини у центральній частині міста, а цього року вона діє для всіх суб’єктів господарювання розташованих на території міста, крім закладів ресторанного господарства. Було багато звернень стосовно того, що в центрі не можна купити алкоголь, а відійдеш два метри від центру і все можна придбати без проблем, тому цього року заборона поширюється на всі торгові заклади.

За дотриманням вимог чинного законодавства та прийнятого виконкомом рішення під час проведення загальноміського свята «Випускник -2019» стежитимуть працівники Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області та управління муніципальної інспекції в межах наданих їм повноважень.

Ольга Трач