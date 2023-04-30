Тернопільщина втратила ще одного захисника.

На фронті загинув житель села Горинка Андрій Вікторович Марценюк, 1981 року народження.

Про важку втрату повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

Сьогодні, 30 квітня, о 15-й годині тіло Героя зустрінуть на Майдані Волі. Завтра бійця проведуть в останню земну дорогу. Чин похорону розпочнеться у церкві в селі Горинка. Поховають захисника на кладовищі в селі Іванківці.

Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав Андрія Марценюка.

Вічна слава і пам’ять Герою!