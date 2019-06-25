Правоохоронці Зборівського відділення поліції розшукують мешканку села Йосипівка, Садову Іванну Іванівну, 1968 року народження.

Повідомлення про зникнення жінки надійшло 21 червня, розповіли у поліції. Заявник розповів, що його співмешканка поїхала рейсовим автобусом до обласного центру, після чого зникла. Місце знаходження краянки невідоме. Прикмети зниклої: на вік близько 50 років, повної тілобудови, сиве волосся до плечей. Була одягнена в світло-голубу футболку, довгу чорну спідницю з коричневим візерунком, темні босоніжки. При собі мала сумку чорного кольору.

Усіх, хто бачив зниклу або володіє будь-якою інформацією про її можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Зборові (03540) 2-12-45 або на лінію «102».