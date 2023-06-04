31 травня у Будапешті відбувся фінальний матч Ліги Європи, в якому “Севілья” зустрічалася з “Ромою”. У основний і додатковий час поєдинку команди обмінялися голами – 1:1, причому італієць Манчіні, на своє нещастя, вразив власні ворота. У серії пенальті пощастило іспанцям (4:1), а їхній голкіпер марокканець Буну парирував два удари суперників з трьох. Тренер римлян Жозе Моуріньо, який до цього перемагав у 5 фіналах різних єврокубків, не дуже втішився медалі “лузера” фінального матчу і… кинув її одному юному вболівальнику, який, звісно, зрадів несподіваному презенту.”Севілья” брала участь у 7 фіналах і 7-й раз здобула трофей Ліги Європи, що є рекордом турніру. На додачу вона ще й отримала перепустку до групового раунду Ліги чемпіонів 2023/24. Варто відзначити, що європейські трофеї явно прихильні до іспанських клубів, які не програли жодного фінального поєдинку єврокубків із 2001 року. При цьому в кількох фіналах за цей період було зіграно дербі іспанських клубів.

Як стало відомо, Анатолій Тимощук, тренер пітерського “Зеніту”, отримав паспорт Румунії. Такий поворот у його житті став можливим тому, що у нього начебто раптом відшукалася бабуся-румунка. “Чи правда це була, чи може хто збрехав” (майже за Л.Глібовим), тобто чи справді в генеалогічному дереві уродженця Волині є представниця древніх даків, чи він просто надав неправдиві дані про себе, але головна причина такого рішення Онотолє Тимощеску (як його тепер жартома називають) полягає в тому, що паспорт Румунії дозволить йому вільно пересуватися країнами Євросоюзу. Варто нагадати, що з початком війни Тимощук не лише не засудив дії рф, а й продовжує працювати на країну-агресора. За це його позбавили в Україні всіх футбольних звань та регалій.

Останнім часом доводилося чути, що “Шахтар”і “Дніпро-1” стимулювали суперників одне одного, щоб ті викладалися на полі “на повну” і намагалися позбавити конкурентів за перемогу в УПЛ конче необхідних їм очок. Генеральний директор “Шахтаря” Сергій Палкін не вважає таку практику надто великим гріхом – на його думку, важливо, щоб клуби не здавали матчі за гроші, а стимулювання на перемогу відбувається у багатьох чемпіонатах. “УЄФА проти того, щоб одна команда стимулювала іншу, щоб та виграла у прямого конкурента. Це є офіційна позиція УЄФА. Але в житті можливо варіантів багато. У Європі також таке є”. “Головне, щоб не було навпаки – щоб не платили за здачу матчів”, – сказав Палкін.

Двічі в одну річку, як кажуть, не ввійдеш. А якщо спробувати увійти в неї… вп’яте? “Карпати” (Львів) офіційно повідомив про призначення на посаду головного тренера Мирона Маркевича. Повідомляється, що спеціально під іменитого наставника львівський клуб приготував трирічний проект з хорошим фінансуванням, а першою метою буде вихід до УПЛ. “Карпати”, окрім фінансування, обіцяють хороші умови – влітку під Львовом має відкритися нова тренувальна база клубу. Нинішнього сезону Першої ліги команда тоді ще Андрія Тлумака не зуміла виконати завдання підвищення у класі, і коуч був негайно і без особливих почестей відправлений у відставку. Для Маркевича це п’ятий прихід на посаду головного тренера “Карпат”. Раніше він керував командою в 1992 – 1995, 1996 – 1998, 2001 – 2002 і 2002 – 2004 роках.

Екс-захисник “Динамо” і збірної України часів Валерія Лобановського Владислав Ващук повідомив про те, що прийняв рішення вступити до лав Національної гвардії України: “Це було моє особисте рішення. Мої рідні та близькі ще досі в стані шоку. І я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє. Але я справді вірю в нашу перемогу. Я бачив у Гостомелі “русскій мір” на власні очі, просидівши 15 днів у підвалі з дітьми та рахуючи вибухи російських снарядів. У мене було достатньо часу, щоби все переосмислити. Я більше не хочу, щоб мої діти бачили жахіття, яке принесли з собою терористи і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. Національна гвардія України. Бригада наступу “Буревій”. Солдат Владислав Ващук. Служу українському народові”.