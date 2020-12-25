Світ

Велика Британія в ізоляції

Британці своїм Brexit свого часу сигналізували решті Європи про бажання якомога більше ізолюватися від її проблем на своїх островах. Пандемія COVID-19 в своєму сатанинському стилі перевернула цю тему з ніг на голову: останніми днями Європа щосили намагається віддалитися від Great Britain. Сталося це після того як на островах було виявлено новий штам коронавірусу, відомий як VUI-202012/01. За словами британського прем’єра Бориса Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим за вже відомий варіант. Зокрема, на 70% більш заразним. У зв’язку з цим в королівстві скасовуються послаблення карантину, заплановані на Різдво. Втім, радники британського уряду по боротьбі з пандемією зазначають, що наразі немає жодних ознак того, що новий штам призведе до зростання рівня смертності від COVID-19 чи якось вплине на процес вакцинації. Все ж, керуючись правилом “Береженого Бог береже”, багато європейських країн заборонили авіарейси з Великої Британії. Україна, доводилося чути, теж роздумує над цим…

База для бацьки

Здається, в тому, як взяти всіх “під ковпак”, Олександр Лукашенко міг би дати величеньку фору видатному організатору розшукової справи (судячи з досьє) Генріху Мюллеру. За дорученням “бацьки” міліція Білорусі створила базу з інформацією про учасників протестних акцій, що почалися після виборів президента країни. Вона містить відомості про стать, вік, регіон проживання, місце роботи або навчання протестувальника а також про його захоплення. Словом, максимум інформації, яка дала б можливість, за потреби, вирахувати і нейтралізувати когось не надто згідного з режимом. Цю базу, напевно, поповнять дані на 150 учасників протестів, затриманих міліцією минулої неділі, коли білоруси вийшли на “Марш народного трибуналу”. Опозиція доводить, що режим Лукашенка протримається щонайбільше до весни, в той час як вираз обличчя “бацьки” засвідчує, що здаватися й поступатися він наміру не має і задля цього з готовністю пропустить через свої КПЗ і СІЗО всіх, хто щось там “вякає”.

Україна

Немає пророка у своїй вітчизні

Питання перше: чого хочуть, точніше, за що виступають в своїй масі українці? І одразу ж питання друге: вони єдині в своїх устремліннях? А біс його знає… Приміром, згідно з результатами опитування Фонду “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва”, за вступ до Євросоюзу висловлюються 48% наших співвітчизників. 13% виступають за інтеграцію в Євразійський економічний союз, а ще 30% не хочуть вступати в жоден союз. Керуючись, можливо, ідеєю старого анекдоту про те, які наслідки бувають, коли у щось вступиш… Найбільше прихильників євроінтеграції на заході і в центрі країни (72% і 52% відповідно). На сході 40% не підтримують ніяких союзів, а за інтеграцію з ЄС і РФ виступають 24% і 26% опитаних відповідно. У той же час 42% українців виступають за вступ України в НАТО а позаблоковий статус підтримують 34% опитаних. Також опитування встановило, що для українців здебільшого немає пророка у своїй вітчизні: серед світових лідерів їхньої довіри – Ангела Меркель, Анджей Дуда й Емманюель Макрон.

Глава ПЦУ – про легалізацію марихуани

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що легалізація марихуани в країні можлива лише в разі вживання її в медичних цілях, на користь здоров’ю людини. “Якщо це буде використовуватися винятково в корисних, медичних цілях і не буде зловживання, як наркотику. Тому, зустрічаючись навіть з Прем’єр-міністром і з Президентом України, ми говорили, що якщо це буде дозволено, то не повинно призвести до згубних наслідків”, – сказав митрополит. Він уточнив, що мова йде про те, щоб під виглядом медичного призначення застосування канабісу не зумовило процвітання наркоманії в українській державі. На Всеукраїнському опитуванні під час виборів 25 жовтня за легалізацію медичного канабісу висловилися майже дві третини українців. Ще раніше ООН виключила цей препарат зі списку небезпечних наркотиків. За це рішення проголосували 53 країни, що входять до комісії з наркотичних засобів.

Несвідомі жриці закону

Уже звиклося до того, що періодично виникають скандальні ситуації з водіями маршруток, які чи то розслабляються, чи навпаки, мобілізуються за допомогою російських естрадних чи “блатних” пісень. Але що вдієш – несвідомий елемент… Декілька років тому ця тема набула серйознішого виразу: за танцями під “Офицеры” О.Газманова “застукали” групу поліцейських з українськими прізвищами. Довелося “добрим молодцям” спокутувати провину службою в зоні тодішньої АТО. Тепер ось цю ініціативу підхопили п’ятеро дівчат-курсанток Харківського національного університету МВС. Майбутні жриці українського закону, відповідно екіпіровані, виклали в соцмережу відео, на якому завзято танцюють під пісню однієї з російських шансон-груп. Та ще й з підходящою для слуг закону назвою – “Наколочки”. Кажуть, що начальство танцівниць навіть призначило службове розслідування…

Тернопілля

Пристрасті у літературному стилі

В передноворічну пору на Тернопіллі заходилися панувати пристрасті в стилі, напевно, Мопассана, Достоєвського а також настанов із застосування різних стріляючих знарядь. Стосовно першого: безробітна молодиця, яка, вочевидь, мала достатньо часу на різні еротичні фантазії, вирішила спокусити 14-річного підлітка. Читати, ймовірно, поліцейське зведення з цього приводу – неабияке задоволення (“У жінки виник злочинний умисел, спрямований на природні статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку з метою задоволення особистої статевої пристрасті…”). Стосовно другого: люблячий онук чи то з метою влаштувати престарілій бабусі евтаназію, чи ще з якихось міркувань, не вдався до сокири на кшталт героя “Преступления и наказания” або якогось іншого брутального способу, а просто взяв і задушив стареньку. А деінде власник пневматичного пістолета ніби виконав припис щодо використання зброї, тобто стріляв угору, але, як на зло, саме нагодився сусід, який невдало підставив своє око під кулю, що зрикошетила від стіни будівлі…