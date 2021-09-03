Світ

Яке задоволення отримає Україна?

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав “безпрецедентно сильною” спільну заяву України та США за результатами візиту Президента Володимира Зеленського до Вашингтона, а розмову лідерів двох держав – “дружньою, щирою і прямолінійною”. Взагалі, прямолінійність далеко не завжди поєднується з дружністю, але – повіримо шановному представнику гільдії дипломатів. Яким, як відомо, язик слугує й для того, щоб приховувати їхні думки. Як повідомив Д.Кулеба, зустріч планувалася годинною, але тривала 2 години 10 хвилин. Йшлося в ній про НАТО, безпеку Чорного моря, зміцнення обороноздатності України і “Північний потік-2″. За словами Д. Кулеби, візит В.Зеленського до Вашингтона –”класичний приклад win – win, тобто перемога – перемога, коли обидві сторони отримали те, що хотіли, і залишилися задоволені зустріччю”. Залишається чекати, яке задоволення від неї отримає Україна. Наразі ж, згідно з опитуванням, оприлюдненим на телеканалі “Україна 24”, 48% респондентів вважають, що цей візит нічого нам не принесе; 40% переконані в його своєчасності та корисності, а ще 12% зізналися, що спрогнозувати результати цієї події для них – непосильна праця…

Ураган з милозвучною назвою

Не знаю, кому вдарила голову трохи збочена ідея – називати спустошливі урагани ніжними жіночими іменами. А, можливо, відгадка досить проста: дружини чоловіків, котрі займалися дослідженням цих страхітливих природних катаклізмів, були справжніми мегерами чи фуріями (хрін за редьку не солодший) отож їхні благовірні й увіковічнили ніжні жіночі образи саме у назвах руйнівної стихії. Не беруся гадати, чи саме так це було, але очевидним фактом є те, що США накрив ураган з милозвучною назвою “Іда”. Близько двох десятків загиблих, понад мільйон знеструмлених будівель у штаті Луїзіана, потрощені авта, величезні маси викинутої на берег морської води, течія ріки Міссісіпі, повернена у протилежний бік – такі ось витівки цієї “дами” з дуже поганим характером, яка викликає вітер швидкістю 230 км/год. А кількома днями раніше її “колєжанка” з не менш гарним іменем “Грейс” старанно погосподарювала у Мексиці, призвівши до сильної повені, зсувів грунту і людських жертв. Можна майже безпомилково припустити одне: імен Іда та Грейс серед новонароджених дівчаток тепер, напевно, стане менше…

Україна

Не “Апач”, але й не “Ми”

Зізнаюся, під час репортажу про парад до Дня Незалежності трохи різали вуха назви зразків авіаційної техніки, які, здавалося, повертали нас у радянське минуле – всі оті “Ми”, “Су”… Втім, у цій сфері є зрушення. Зокрема, до кінця 2021 Україна отримає 22 вертольоти в рамках підписаного в 2018 році контракту з французькою компанією Airbus Helicopters SAS. Згідно з інформацією прес-служби МВС, всього в рамках контракту в Україну мають прибути 55 гелікоптерів французького виробництва. Зокрема, Н125 – для Державної прикордонної служби України, Н145 – для Національної поліції та Н225 для Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії. Зазначається, що ці вертольоти пристосовані для аеромедичної евакуації, рятувальних операцій, підтримання громадського порядку, антитерористичних і спецоперацій, а також підтримки охорони на державних кордонах та порядку на дорогах. “Н125” звучить, можливо, не так романтично, як “Чорний яструб” чи “Апач”, але все ж це не “Ми”, з країною-виробником якого у нас пов’язані не дуже приємні асоціації…

Дві помилки другого президента

Всі ми, як кажуть, стаємо мудрішими з віком і переосмислюємо зроблене. Другий президент України Леонід Кучма вважає своєю помилкою те, що він недооцінив роль російських агентів в українському політикумі, а також потенціал громадянського суспільства. “Якщо брати не конкретні вчинки та рішення, а більш загальний, стратегічний план, то були дві важливі речі, які я недооцінив. Перша – це нашпигованість нашого політикуму залишками московської агентури – і прямих “гебістів”, і агентів впливу. Я навіть уявити не міг, скільки “закладок” (і в прямому, і в переносному сенсі) залишила тут на високому рівні ця структура. Знав би – діяв би інакше. А друга річ, яку я недооцінив – це потенціал українського громадянського суспільства. Воно випереджає владу, доводячи це у найгостріші моменти сучасної історії, але вперше я відчув цю зрілість і цю енергію в дні Майдану”, – сказав він. Слід зазначити, що відчути потенціал громадянського суспільства Леонід Данилович міг ще під час акції “Україна без Кучми” гасло, якої він не без дотепності обіграв пізніше, коли передавав владу Віктору Ющенку – мовляв, подивлюся, якою буде Україна без Кучми…

Електричні стільці для… міністрів

Крісло міністра – це зовсім не зручний фотель, в якому можна комфортно вмоститися, витягнувши ноги. Нерідко воно нагадує електричний стілець, який, може, й не прикінчить одразу на місці, але витрясе з тебе всю душу. Багато хто з українських високопосадовців уже переконався в цьому. І ще переконається. Згідно з чутками, що циркулюють в середовищі столичного політикуму, найближчим часом Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну та віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського. У депутатів ВР є до них зовсім не дріб’язкові претензії, і питання їхньої відставки, як повідомляється, буде активно вирішуватися після повернення Президента і членів його команди з США. Водночас, як стверджують ті ж чутки, ексцентричного міністра юстиції Дениса Малюську та міністра культури Олександра Ткаченка наразі міняти не будуть…

Тернопілля

Свята минули

В останні дні серпня Тернопіль відзначав свій день, що вінчав тиждень загальнонаціональних і місцевих свят. Кульмінацією став салют з теплохода на ставі – після недовгого обговорення за участю, серед інших, і колишніх вояків АТО, було вирішено махнути рукою на несвоєчасність подібного шоу в умовах фактичної війни і таки потішити містян бабахканням і виграванням барв у небі. Свята минули – і мешканці краю взялися за звичні буденні справи. Серед них – своєрідне змагання: хто із затриманих нетверезих “шоферюг” запропонує поліцейським більшу суму за те, щоб ті “зам’яли” справу. Цифри на тижні “ходили” різні: 100 доларів (і 1000 грн. “зверху”), 100 євро… Це, можна сказати, майже пустощі, дитяча гра у фантики – он посадовець із більшими можливостями (і апетитом) зажадав $3тис. за вплив на посадовців ДАБі щодо рішення про оформлення документації на об’єкт торгівлі. Не виключено, що після повідомлення про підозру отой апетит може й підупасти, але, мабуть, ненадовго. Тим часом у міськраді взялися, як повідомлено, “впроваджувати додаткові заходи, які допоможуть попередити будь-які можливі дії чи рішення, які в подальшому будуть мати загрозу корупційної небезпеки”. Це, можливо, з розряду “Тигри закликають інших до вегетаріанства”?