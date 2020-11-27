Світ

Перший випадок у післявоєнній історії

Екс-президент постане перед судом за звинуваченнями у корупції та зловживанні впливом. Цього разу йдеться не про колишнього лідера Південної Кореї, яка має давню звичку проводити показові судилища над своїми екс-очільниками, а про президента європейської держави. І не України (ну звідки в нас корупція і зловживання впливом?!), а Франції. Її екс-президент Ніколя Саркозі постав перед неприємною необхідністю вислуховувати звинувачення в суді. Йому ставлять у вину отримання нелегального фінансування передвиборної кампанії в 2007 р. з різних джерел, в тому числі й від тодішнього одіозного диктатора Лівії Муамара Каддафі. Слідчі також вважають, що, екс-президент міг за посередництвом свого адвоката отримати від прокурора конфіденційну інформацію про прослуховування, на яке були поставлені його телефони за іншими розслідуваннями. За статтями, пред’явленими Саркозі, йому може загрожувати до одного мільйона євро штрафу а також до 10 років ув’язнення. Це перший випадок у післявоєнній історії Франції, коли колишній глава держави особисто постає перед судом.

Турбота про тварин чи… канібалізм

Чого лише не спаде людям на думку, особливо в нинішню пору… Бажаючи привернути увагу громадськості до проблеми вбивства тварин, група американських вчених і дизайнерів створила м’ясо, створене з… людських клітин. Для “вирощування” отакої екзотичної “страви” вони взяли людські клітини і кров, з яких культивували справжній стейк. “Подібне м’ясо можна вирощувати в закусочних або просто в себе вдома. Щоб отримати стейк, необхідно зібрати власні клітини з внутрішньої сторони щоки (???), а потім помістити їх у сироватку з простроченої крові (!!!). У результаті з клітин виросте шматочок м’яса розміром з один укус”, – повідомляють автори ідеї. На їхню думку, головна перевага такого методу полягає у відсутності шкоди для тварин. “Людина отримує все те ж м’ясо, але при цьому ніхто не гине”, – підкреслюють вчені. Автори проекту особливо наголошують на тому, що не вважають свою ідею канібалізмом (хоча погодяться з ними, напевно, далеко не всі).

Україна

Не від коронавірусу єдиного

Вберігаючись, наскільки можливо, від COVID-19, не варто забувати про інші небезпеки, які чигають на нас буквально на кожному кроці. Гегемонія коронавірусу зовсім не зменшила їх і не відсунула на задній план. Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, за 10 місяців 2020 року на дорогах України загинули 2842 людини а ще 26726 були травмовані. “Вони поверталися додому, домовлялися про зустріч, поспішали у справах, мали плани на завтра й на декілька років уперед, але все завершилося за секунди. Боляче усвідомлювати, що цьому можна було б запобігти. Адже причини ДТП – це порушення правил дорожнього руху: водієм, який дозволив собі сісти за кермо напідпитку, втомленим або перевищив швидкість; пішоходом, який вирішив перебігти дорогу там, де це заборонено; мотоциклістом, який їхав без шолома, чи велосипедистом, який не позначив себе на дорозі”, – написав майже в белетристичному стилі О Білошицький у фейсбуці. Сумно…

Щастя для генералів

Рахувати чужі гроші – заняття не найшляхетніше, але… мимоволі пригадалася фраза зловісного кримінального авторитета “Антибіотика” з “Бандитського Петербурга” (“Генерал – это ведь не должность, это – счастье”). За даними розслідування Bihus.Info., колишні військові високопосадовці, яких було звільнено за президентства Володимира Зеленського, отримали при виході у відставку чи резерв від 900 до 2,3 млн грн. Зокрема, журналісти встановили, що колишній очільник Управління держохорони Валерій Гелетей при звільненні отримав майже 805 тис. грн (на посаді він заробляв понад 889 тис. грн. на рік). Колишній глава Служби безпеки Василь Грицак отримав при звільненні 1,4 млн грн. а екс-головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко – близько 2 млн грн.

Міністр оборони в уряді Володимира Гройсмана Степан Полторак при звільненні з військової служби отримав 1,9 млн грн – при цьому, що на на посаді він отримував трохи більше 1,1 млн грн на рік. Хтось може сказати, що, мовляв, не в грошах щастя. Але ж щось не чути, щоб від них хтось відмовлявся…

Позитив від Укравтодору

Невеличка краплина позитиву в загалом безрадісних буднях і позначених карантином вихідних: в міжнародному рейтингу якості доріг The Legatum Prosperity Index Україна в 2020 р. піднялася аж на 20 позицій і тепер посідає 126-те місце. Про це не без гордощів повідомив Укравтодор, додавши, що “міжнародні експерти й аналітики позитивно оцінюють кроки країни в напрямку до розвитку дорожньої інфраструктури”. The Legatum Prosperity Index – інтегрований показник, що враховує економічне зростання країни, рівень освітньої системи, медицини, особистого добробуту і якості життя. При цьому в рейтингу транспорту Україна піднялася на 12 позицій – до 73-го місця; у рейтингу доступу до ринку та інфраструктура – 77-ме місце (+10 позицій). Хто є нашими сусідами згори і знизу, тобто хто посів у рейтингу 124 і 125 місця, той же Укравтодор завбачливо не вказує. Можна припустити, що їхні назви доволі екзотичні.

Тернопілля

Новини не тішать

Щоденні новини нині здебільшого не тішать, а трохи навпаки. За повідомленням обласного центру зайнятості, під час карантину на Тернопільщині значно побільшало безробітних. Водночас вакансій стало менше. Хто знає, можливо це стає причиною еротичних снів, феномен яких дослідив один з місцевих сайтів. На думку психологів, коли вони навідуються до нас зрідка, то це цілком нормальне явище. А от коли з’являються постійно – варто замислитися… Важко сказати, чи це стало причиною неуважності касирки одного з обмінних пунктів, чи спритність клієнта-зловмисника, але вона помилково віддала останньому з каси дев’ять тисяч гривень. А 21-річний молодик вирішив полегшити життя сусідові-пенсіонерові. Полегшити цілком в дусі нашого час у і його звичаїв, тобто звільнити його від зайвих грошей і думок про те, на що їх витратити. Для більшої переконливості застосував ніж і крос (чи хук) в голову незговірливого діда. Здобич – 600 грн. – молодому бовдурові могла б видатися і достатньою, але тепер його родині, напевно, доведеться витратити значно більше на те, щоб якось залагодити справу…