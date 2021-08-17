“Працівниця благодійного фонду” намагалася вкрасти скриньку з пожертвами для хворої дитини

Невідома жінка зайшла до місцевої аптеки в Заліщиках та представилася працівницею благодійного фонду. Розповіла, що забирає скриньку з коштами на прохання родичів.

Аптекар зателефонувала матері хворої дитини, на допомогу, якій збиралися кошти. Жінка повідомила, що ніяких розпоряджень забрати гроші нікому не надавала.

Тим часом шахрайка зі скринькою вже поспішила вийти з аптеки. Однак, втекти з чужими коштами їй завадили родичі хворого. Зловмисницю спинили на вулиці та викликали поліцію.

Правоохоронці встановили особу підозрюваної. Вчинити протиправне намагалася 31-річна раніше судима мешканка Чернівецької області.

Відомості про подію правоохоронці зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 190 (шахрайство) КК України.

Шахраї часто намагаються заволодіти коштами, призначеними на благодійність. Правоохоронці наголошують: ретельно перевіряйте усі дані про незнайомі благодійні організації, вимагайте документацію у їх працівників.