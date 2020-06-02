Більшість дитячих садків у Тернополі відновили роботу. Поки не працюватимуть дошкільні навчальні заклади №13, №10, №24. Оскільки там тривають ремонтні роботи. Діти, які їх відвідували, можуть тимчасово перейти до інших садків.

У дитячих садочках малечі дотримуватися маскового режиму не обов’язково, а от вихователі, інші працівники повинні носити маски, – каже начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. Під час занять з дітьми потрібно обмежувати тактильний контакт і дотримуватися усіх санітарно-епідеміологічних заходів.

«Відновили роботу 35 із 38 дитячих садків. Тобто, практично усі дошкільні заклади запрацювали, за винятком таких: садочок №13 – там завершується капітальний ремонт кухні, і садочок №10 – ремонт території, асфальтування. У садку №24 завершується робота із облаштуванням термомодернізації. Але там небагато дітей, є домовленості з іншими садками, які можуть прийняти дітей на деякий період. Тобто дітки тих закладів, які не відновили роботу сьогодні, будуть направлені у сусідні дошкільні установи. У період карантину відбувалися ремонтні роботи у дошкільних навчальних закладах, зокрема, були відремонтовані кухні, пральні, санвузли, коридори, асфальтне покриття. Ми запланували на цей рік у чотирьох закладах термомодернізацію. Хочемо, щоб діти перебували у хороших умовах. Обслуговуючий персонал має дотримуватися маскового режиму – це вихователі, працівники кухні. Вимог, щоб діти були у масках, немає».

Додамо, перед відновлення роботи усіх працівників дошкільних навчальних закладів протестували щодо COVID-19. Інфікованих коронавірусом не виявили.

Софія Романська