Вчора перестало битися серце спеціаліста першої категорії управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Пелехатого Михайла Лук’яновича.

Сумну звістку ввечері 14 лютого сповістила колега покійного Наталя Стець.

– Не вірю і не хочу вірити… Лук‘янович… наш Пелехатий… Пішов в театр з дружиною на «Медовий місяць на всі сто» – назавжди… не уявляю, що кабінет буде пустий, що ми не поспіваєм. Щирішого, добрішого, безвідказного Михайла нема. Царство небесне …».

Текст зі словами співчуття опублікував на офіційній сторінці у соцмережі Facebook міський голова Тернополя Сергій Надал.

– Сумуємо з приводу смерті нашого колеги Михайла Пелехатого.

Висловлюю щирі співчуття з приводу смерті справжнього патріота Тернополя, відданого професіонала своєї справи – Пелехатого Михайла Лук’яновича. Він віддано служив громаді, допомагав підприємцям, захищав права споживачів. Також він був душею колективу, його невичерпна енергія надихала всіх нас на активну працю заради нашого міста.

Вічна пам’ять та Царство Небесне Вам, Михайле Лук’яновичу.

Співчуття рідним та близьким!

Тернопіль сумує разом з Вами…

Джерело: ТЕРЕН