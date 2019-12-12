Правоохоронці затримали колишнього голову Тернопільської обласної ради Олексія Кайду.

Про це повідомив у ФБ лідер партії “Свобода” Олег Тягнибок.

Причиною затримання, за його інформацією, стала заява тернопільського нардепа Андрія Богданця. Як відомо, між ним і представниками “Свободи” вчора після засідання комітету ВР виник конфлікт.

“Сьогодні о 5 ранку, в кращих гебістських традиціях, особи, які називають себе правоохоронцями почали ломитися в помешкання Олег Куцин – командира добровольчої чоти «Карпатська Січ» та Олексій Кайда, ветерана московсько-української війни, народного депутата України 7 скликання.

Причина – заява нардепа від СН Андрій Богданця. Того самого раніше судимого провокатора, який учора сам розпочав бійку, а тоді отримав відсіч за хамство на засіданні Аграрного комітету.

Олексія Кайду босого, на очах у дитини витягнули на коридор та одягли наручники, щоб забрати до Печерського відділку!”, – написав Тягнибок.

Сьогодні о 5 ранку, в кращих гебістських традиціях, особи, які називають себе правоохоронцями почали ломитися в помешкання Олег Куцин – командира добровольчої чоти Карпатська січ та Олексій Кайда, ветерана московсько-української війни, народного депутата України 7 скликання.Причина – заява нардепа від СН Андрій Богданця. Того самого раніше судимого провокатора, який учора отримав відсіч за хамство на засіданні Аграрного комітету.Олексія Кайду намагаються забрати до Печерського райвідділку поліції. Опубліковано Олегом Тягнибоком Середа, 11 грудня 2019 р.

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