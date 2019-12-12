Правоохоронці затримали колишнього голову Тернопільської обласної ради Олексія Кайду.
Про це повідомив у ФБ лідер партії “Свобода” Олег Тягнибок.
Причиною затримання, за його інформацією, стала заява тернопільського нардепа Андрія Богданця. Як відомо, між ним і представниками “Свободи” вчора після засідання комітету ВР виник конфлікт.
“Сьогодні о 5 ранку, в кращих гебістських традиціях, особи, які називають себе правоохоронцями почали ломитися в помешкання Олег Куцин – командира добровольчої чоти «Карпатська Січ» та Олексій Кайда, ветерана московсько-української війни, народного депутата України 7 скликання.
Причина – заява нардепа від СН Андрій Богданця. Того самого раніше судимого провокатора, який учора сам розпочав бійку, а тоді отримав відсіч за хамство на засіданні Аграрного комітету.
Олексія Кайду босого, на очах у дитини витягнули на коридор та одягли наручники, щоб забрати до Печерського відділку!”, – написав Тягнибок.
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