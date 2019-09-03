Андрій Богданець записався в комітет Верховної ради з питань аграрних і земельних відносин.

Інформація про це з’явилася на сайті Верховної ради.

Нагадаємо, що до обрання нардепом Богданець працював заступником директора Тернопільської фабрики. Щоправда, невідомо, як перебування в аграрному комітеті кореспондується із захистом інтересів Тернополя.

Також в аграрному комітеті “засів” аграрій Іван Чайківський, якого обрали секретарем комітету.

Двоє тернополян будуть і в бюджетному комітеті. “Слуга народу” Гевко – заступник голови комітету, самовисуванець Микола Люшняк – членом комітету.

Автомайданівець з фракції Зеленського Ігор Василів пішов працювати в комітет з питань транспорту та інфраструктури, а імпозантна депутатка Людмила Марченко – в регламентний комітет.