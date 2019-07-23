Результат виборів в обласному центрі здивував багатьох. З відривом у 10% у місті переміг висунутий партією Зеленського один з топ-менеджерів “Тернопільської птахофабрики” Андрій Богданець.

Для порівняння, у Львові та Івано-Франківську мандати у містах впевнено забрали представники “Голосу”, ЄС та “Свободи”, залишивши позаду “Слуг народу”.

Що ж сталося у Тернополі, який досі вважався вотчиною націоналістів та консерваторів?

Відразу зауважимо, що переможець виборів – ординарна та маловідома у Тернополі особистість, нічим особливим до цієї події не вирізнявся. Тоді як суперники вражали своїм “послужним” списком – екс-голова ОДА, діючий нардеп, віце-мер, радник мера та інші. Власне, у цьому переліку і відповідь на наше запитання. Кандидату від Зеленського протистояли старі обличчя майданівської еліти, яка впродовж останніх років утримує владу в місті та області. Під час виборчої кампанії вони навіть “воювали” один з одним, не помічаючи кандидата від “Слуги народу”. Відтак, кандидати від системи – барни, бицюри, пастухи, черкашини відбирали один в одного голоси і прихильників. Було смішно спостерігати, що два кандидати умовної “партії міста” Бицюра і Черкашин “роздирають” голоси прихильників Надала і конкурують на цьому полі зі Степаном Барною, який на бігбордах малював віртуальну водну арену та східний об’їзд міста.

Водночас кандидат від несистемної сили Зеленського зібрав голоси усіх тих, кого дістали і кому набридли одні і ті ж обличчя у тернопільській політиці. Таких фанів Зеленського і “противсіхів” у Тернополі на вибори прийшло майже 30%. 25% відсотків обрали черговим представником Тернополя у Верховній Раді Андрія Богданця.

Перемога нокаутом…