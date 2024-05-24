Вчора під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео бійки між неповнолітніми.

Співробітники Тернопільського районного управління поліції оперативно встановили особу кривдника. Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Під час перевірки правоохоронці з’ясували, що 15-річний тернополянин завдав тілесні ушкодження 14-річному жителю одного із сіл Тернопільської міської громади. Подія трапилася 22 травня у селі Івачів Горішній Тернопільського району. За попередніми даними, між хлопцями виникла суперечка, яка переросла в бійку.

Наразі працівники поліції встановлюють свідків, очевидців та всі обставини даної події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.