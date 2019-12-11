Після засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики відбулася бійка між народними депутатами фракції Слуга народу та депутатами від партії Свобода.

Після засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики побилися депутати через протиріччя у позиціях щодо відкритття ринку землі, повідомляють Факти.

Через бійку засідання Комітету перенесли, бо воно перервалося на розгляді законопроекту №2178-10 до другого читання щодо запровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні.

– Слуги народу отримали від Свободи, — зазначив нардеп від фракції Опозиційна платформа За життя Олександр Колтунович.

У бійці брали участь народні депутати VII скликання від партії Свобода Едуард Леонов та Ігор Мірошниченко та депутат-мажоритарник від Слуги народу Андрій Богданець.

Нардеп від Слуги народу Ірина Верещук повідомила, що активісти таким чином намагалися добитися зняття з розгляду закону про ринок землі.

– Тут були присутні активісти і представники асоціацій фермерських господарств, Юлія Тимошенко запропонувала проголосувати за зняття з розгляду загалом цього проекту. Сольський не пішов на таке голосування і запропонував перенести розгляд проекту на завтра.

Це не сподобалось активістам, і вони в такий невербальний спосіб тиснули і намагались довести думку Тимошенко до пана Сольського, – сказала Верещук.