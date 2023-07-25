Поліцейський, котрий вистрелив собі у голову, помер у лікарні

На жаль, врятувати життя чоловіка медикам не вдалося.

У лікарні помер молодий поліціянт з Тернополя. Про це повідомляє видання “20 хвилин“. Напередодні чоловік спробував вчинити самогубство, вистреливши у голову з табельної зброї. Це сталося у районному відділку поліції, який знаходиться на бульварі Шевченка у Тернополі.

Медики боролися за життя чоловіка, який перебував у вкрай важкому стані. Колеги відразу здали кров для нього. На жаль, травми виявилися несумісними з життям.

Причини такого вчинку правоохоронця з’ясовує слідство. Як повідомив начальник обласного управління поліції Сергій Зюбаненко, версії, що до такого кроку чоловіка спонукали позастатутні відносини в колективі чи перевантаження на роботі – виключені.

Відомо, що поліцейському був всього 21 рік і на роботу він прийшов після закінчення вишу півтора місяці тому.

Співчуваємо рідним чоловіка. Вічна пам’ять…