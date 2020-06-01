Упродовж тижня на Тернопільщині зріс рівень захворюваності COVID-19.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Зокрема, побільшало хворих у північних районах та в обласному центрі.

Минулої доби коронавірус виявили у шести тернополян, п’ятеро з них – медики. Відтак кількість інфікованих в обласному центрі збільшилася до 114. Також учора підтвердився COVID-19 у жителя села Гаї Гречинські.

«Враховуючи два тижні послаблення карантину, ми бачимо, що ріст захворюваності трішки піднявся на 2,2%. Коли ми вводили адаптивний карантин, захворюваність в області складала 108,8 на сто тисяч населення, зараз складає 112,8 на сто тисяч населення. Бачимо, що трохи є ріст захворюваності», – повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Найбільше інфікованих у Кременецькому та Шумському районах. Відтак там продовжують карантин: поки не відновлюватимуть роботу громадського транспорту і дитячих садків.

Софія Романська