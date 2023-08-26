Понад 131 мільйон податків та 214 мільйонів заробітної плати за 8 місяців 2023 року сплатили підприємства Петра Гадза.

Про це прозвітував сам аграрій, вітаючи нашу державу з Днем Незалежності.

– Економічна діяльність дуже важлива в цей нелегкий для України час. Ми надаємо людям роботу із гідною оплатою праці. Сплачуємо усі передбачені податки в різні рівні бюджетів. Це зміцнює обороноздатність нашої Держави. А на місцевому рівні є рушієм інших галузей. Хтось купить продукти, хтось купить одяг чи взуття. Відремонтує автомобіль або житло. Це дає можливість заробити і іншим місцевим підприємствам та підприємцям. Ми і надалі будемо докладати зусиль в розбудові сильної, незалежної і економічно спроможної України, та допомагати нашому війську в боротьбі з російською навалою! Слава Україні! – наголосив Петро Гадз.