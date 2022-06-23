Тимчасово переміщеним особам, котрі проживають у школах Тернополя, нададуть прихисток у гуртожитках училищ та ВНЗ.

Про це сьогодні повідомив міський голова Сергій Надал.

“Інформація для гостей міста, які знайшли в Тернополі тимчасовий прихисток! Готуємо у Тернополі школи до ймовірного відновлення роботи з початку нового навчального року. Тому людям, які зараз живуть у школах, запропонують проживання у тернополян, що зареєструвалися у системі «Прихисток», або вони тимчасово зможуть жити у гуртожитках училищ. Також обласною військовою адміністрацією прийнято рішення, що тимчасово переміщені українці можуть залишитися жити у гуртожитках Тернопільського національного медичного університету, де раніше були іноземні студенти”, – повідомив очільник міста.

Нагадаємо, зараз у Тернопільській громаді проживає понад 27 тисяч людей, котрі приїхали з південно-східних областей.

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