Тимчасово переміщених осіб, котрі перебувають у Тернополі, закликають зареєструватися у міській раді.

Відповідне звернення оприлюднив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Я закликаю і прошу тимчасово переміщених людей, зокрема чоловіків, які живуть на території нашої громади, зареєструватися у Тернопільській міській раді, за адресою Листопадова, 5 для перевірки контр-диверсійної діяльності, безпеки міста та передачі даних у військовий комісаріат”, – написав він на своєму каналі у Телеграмі.

Нагадаємо, з 18 червня у Тернополі та області розпочнуть роботу додаткові наряди правоохоронців. Вони перевірятимуть документи у громадян. Таким чином хочуть попередити контрдиверсійну діяльність, зменшити кількість правопорушень та виявити осіб, які не зареєструвалися після приїзду в нашу область, а також тих, хто не стоїть на обліку у військкоматі.