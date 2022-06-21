На Тернопільщині зареєстровано 86 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Через загострення бойових дій у регіоні очікують нову хвилю приїзду переселенців.

Для людей, які прибули із територій, де тривають бойові дії, облаштовують місця більш тривалого перебування. Жителів краю закликають приймати переселенців у свої домівки.

«В області є 86 тис. внутрішньо переміщених осіб, їхня кількість дещо зменшується. Але враховуючи загострення бойових дій, які проходять на східній Україні, ми передбачаємо, що можливо буде навіть збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб на Тернопільщині. Ми готові до цього. На сьогодні в нас є вільні 40 тис. місць. Ми можемо розмістити людей, які будуть цього потребувати. Хотів би звернутися до всіх, щоб максимально надавати допомогу людям, які втратили свої домівки», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, жителі краю, які приймають переселенців, можуть отримати виплати на компенсацію житлово-комунальних послуг.