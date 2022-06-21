У Тернопільській громаді проживає понад 27 тисяч переселенців

Станом на 21 червня 2022 року Тернопільська міська територіальна громада прийняла 38989 внутрішньо переміщених осіб, 11 907 з яких – отримали прихисток на декілька днів, а 27082 (з них діти: до 6 років – 2915, від 6-18 років – 4417) – залишилися у Тернополі на тривалий період.

Про це повідомляють у міській раді.

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2992 особи з числа внутрішньо переміщених отримали персоніфіковані проїзні квитки «Соціальна карта тернополянина» категорій «Загальна» та «Учнівська», ще 1797 – категорії «Пільгова» для проїзду у громадському транспорті.

607 дітей з числа тимчасово переміщених зараховані до закладів освіти Тернопільської міської територіальної громади (250 учнів – 1-4 класи; 281 учень – 5-9 класи; 76 учнів – 10-11 класи).

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