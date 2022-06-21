На Тернопільщині реконструюють гуртожитки для переселенців, котрі втратили свої домівки

На Тернопільщині реконструюють гуртожитки для переселенців.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Кімнати готують для тривалого проживання людей, які втратили свої домівки через війну.

Наразі на Тернопільщині проживає понад 86 тис. внутрішньо переміщених осіб. Частина з них поселилася у комунальних будівлях.

«Ми запустили два проекти реконструкції гуртожитків, щоб люди могли там жити. Робимо всі умови, щоб можна було готувати їжу. Ремонтуються санвузли. Туди ми будемо переселяти близько 400 сімей. В області є 480 сімей, які втратили повністю своє житло. Ми розуміємо, що вони не будуть мати куди повернутися. Це будуть місця довготривалого перебування», – каже Володимир Труш.

Додамо, через загострення бойових дій на Східній Україні, на Тернопільщині чекають нової хвилі приїзду переселенців. Регіон зможе прийняти близько 40 тис. осіб.