Не вживати матюків, забрати їх з ефірів, сайтів, бігбордів просить тернополян та жителів області місцева влада. А вимушених переселенців, які приїхали до нашого міста, закликають вдосконалювати знання української мови та відвідувати курси і розмовні клуби, які до речі, у Тернополі та області організовують безкоштовно.

Так, майстер-класи з покращення рівня української мови для тимчасовим переселенців проводитимуть у Тернопільському педуніверситеті. Про це повідомив 16 березня під час брифінгу в Тернопільській військовій адміністрації міський голова Сергій Надал, пише ТЕРЕН.

– Навчання починається з 18 березня, вчитися можуть усі, хто має бажання. Це будуть не просто лекції, а й практичні завдання,— зазначив він.

Подробиці щодо курсів можна дізнатися за номером телефону: +380960605184.

Проводити курси української мови готові і навчальні заклади області. Зокрема, Чортківський педагогічний коледж та Кременецька гуманітарно-педагогічна академія, додає голова Тернопільської облради Михайло Головко.

– Наша мова прекрасна, вона нас єднає. Це скарб, який ми маємо передати майбутнім поколінням, – каже він. – Також я хотів би підтримати наших владик, які зробили заяви щодо матюків, які лунають в інформаційному просторі, на бігбордах та інших кампаніях. На жаль, багато приватних компаній не з Тернополя почали розміщувати у нас ці матюки. Тому ми закликаємо: заберіть їх, наші діти не хочуть це читати. Нашу мову потрібно очищувати, потрібно викорінювати російські матюки. А якщо і використовувати, то українську лайку, яка набагато колоритніша.