Боржникам за житлово-комунальні послуги нараховуватимуть пеню.

Відповідний закон набув чинності в Україні від травня цього року. Зокрема, за кожен протермінований день доведеться сплатити 0,01% від загальної суми боргу. Нараховуватимуть пеню автоматично.

Якщо держава боргує субсидію, або роботодавець зарплату, сплачувати пеню не доведеться. Втім, для її нарахування має бути виконана ще одна юридична норма – спеціальний договір між споживачем і виконавцем послуг, – наголошує начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної державної адміністрації Дмитро Пастернак.

«Законом передбачені зміни у правових відносинах між виконавцем послуг і споживачем. Зокрема, прийнятий закон регулює відносини між трьома суб’єктами: споживачем, управителем і виконавцем послуг. Що стосується пені, то вона може застосовуватися тільки до споживачів, які уклали нові договори з виконавцем послуг. Якщо ж такого договору немає, то нарахування пені не можливе. Відтак споживачі повинні укласти протягом року нові договори. Там і буде зазначено про відповідальність один перед одним споживача та виконавця послуг».

Новий закон передбачає і штрафи за надання послуг неналежної якості. До прикладу, це стосується постачання тепла, води, вивезення сміття, тощо. Відтепер обслуговуючі підприємства змушені реагувати на претензії споживачів, інакше їм доведеться платити штрафи.

Софія Романська