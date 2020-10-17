Між селами Буданів та Млиниська Теребовлянського району не розминулися дві іномарки. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Аварія трапилася 15 жовтня близько 18:30 на автодорозі Тернопіль-Білобожниця.

За попередньою інформацією, водій автомобіля MERCEDES-BENZ не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в ОPEL.

На момент аварії в салоні ОPEL(я) перебував водій та четверо пасажирів. Кермувальника з травмами госпіталізували до реанімації, у інших людей забої та синці.

У ході перевірки стало відомо, що за кермом автомобіля-порушника перебував уродженець Литовської республіки з земляком. Обоє були у стані сильного алкогольного сп’яніння, але проходити медогляд водій-іноземець відмовився.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 частина 1 ККУ. Триває слідство.