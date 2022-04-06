Замість зовнішнього незалежного оцінювання цього року випускники, які планують поступати до вищих навчальних закладів, проходитимуть національне мультипредметне тестування.

Як саме відбуватиметься вступна кампанія на рівні Міністерства освіти і науки України ще не визначено. Зараз над цим якраз працюють у Міністерстві. Утім, плани щодо її проведення вже обговорювали на рівні МОН та Верховної ради України. Про те, що заплановано розповів заступник директора з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти ТОКІППО Юрій Шайнюк.

– Передбачено, що для вступу у заклади вищої освіти на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого бакалавра, тобто після 9 класу до коледжу, на державну форму навчання треба буде пройти співбесіду, подати заяву і написати мотиваційний лист. Для вступу на бакалаврат є певні особливості: де треба творчі іспити їх будуть проводити заклади вищої освіти. Також для вступу на державну форму навчання треба буде пройти національне мультипредметне тестування. Воно складається із трьох предметів: української мови, математики та історії. Орієнтовна тривалість виконання роботи – до 80 хвилин. Оцінювання буде також по 200-бальній шкалі, як і ЗНО. На кон’юктурні спеціальності, а це гуманітарні науки: журналістика, право, міжнародне право та інші буде передбачено також складання мультипредметного тестування, як на контракт, так і на державну форму навчання. На інші спеціальності при поступленні на контракт буде лише мотиваційний лист і заява. Вступ до магістратури відбуватиметься за відповідним тестом загальної навчальної компетентності, а на контракт – без вступних іспитів. Все це відбуватиметься орієнтовно у липні в режимі онлайн, тобто це буде комп’ютерне тестування. Є ще достатньо часу для підготовки, але найближчим часом сподіваємось отримати Порядок вступу у заклади вищої освіти.

Передбачено також, що мультипредметний тест складатимуть впродовж 10-15 днів, можливо, у дві зміни. Заплановані основна, додаткова і спеціально організована сесія. Точні терміни будуть вказані у порядку проведення тестувань.