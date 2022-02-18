Прихильники нумерології, напевно, могли б прочитати на предмет цього цілу лекцію, але цієї п’ятниці ота “сімка” по-різному показала себе жіночій та чоловічій половині української збірної з біатлону…

З наших біатлоністок у мас-старт змогла кваліфікуватися лише Юлія Джима, найуспішніша з представників України на цій Олімпіаді (тричі фінішувала в першій десятці в індивідуальних видах програми). Спершу їй не пощастило – впала на першому колі й прибула на стрільбище останньою. Проте Юлія змогла опанувати себе і решту гонки провести на цілком пристойному рівні. Досить сказати, що вона не закрила лише 3 мішені на чотирьох рубежах, що, з урахуванням сильного вітру, було зовсім непоганим результатом. Усі суперниці (включно з призерками) помилялися щонайменше чотири рази. У підсумку Джима фінішувала сьомою, показавши найкращий особистий результат на цій Олімпіаді. Це – повторення найкращого для українок результату в цій дисципліні, показаного на ОІ-2014 у Сочі Оленою Підгрушною.

Результати:

1. Ж. Бреза-Буше, Франція (2+1+0+1) 40:18,0

2. Т. Екгофф, Норвегія (0+0+2+2) +15,3

3. М.Ройселанд, Норвегія (0+0+2+2) +34,9

…

7. Ю. Джима (1+0+2+0) +1:25,7

Коментарі на сайтах:

“Не медаль, але – нормально.Найкраща стрільба в гонці. Лише з одним промахом могла претендувати на бронзу“.

“Молодець Юля, старалась“.

“Виклалась як змогла, з урахуванням падіння встановила особистий рекорд. В цьому ракурсі 7-ме місце – достойний результат“.

Коли норвежець Крістіансен третім перетнув фінішну риску, стало остаточно зрозуміло, що тріумф його країни на цій вітряно-морозній Олімпіаді є повним і незаперечним. А ще – що жодна олімпійська медаль за маршрутом “Пекін – Бориспіль” не полетить. Точніше, це стало зрозуміло ще раніше – коли Д.Підручний та А.Прима почали накручувати цілу купу штрафних кіл. Хоча після першої стрільби тернополянин, не припустившись жодного промаху, пішов на дистанцію 5-им. А потім почалося… Всього Дмитро та Артем в сумі настріляли по сім промахів (знову оте “7”, але цього разу – однозначно нещасливе) іі в підсумку не потрапили до топ-20. Підручний фінішував 24-м, а Прима – третім з кінця….

Результати:

1. Й-Т. Бьо, Норвегія (1+0+1+2) 38:14,4

2. М. Понсилуома, Швеція (1+0+0+1) +40,3

3. В-Ш. Крістіансен, Норвегія (2+0+1+0) +1:12,5

…

24. Д. Підручний (0+3+2+2) +4:01,8

28. А. Прима (2+1+3+1) +4:58,2

Коментарі на сайтах (лише цензурні):

“Всі стріляли погано, але в нашій команді, таке враження, тими поправками на вітер ніхто не займається і виходить “на авось” – як попаде, то добре, як ні – то вітер… Для всіх той вітер неможливий, але для нас якийсь особливо неможливий”

“Наші голосно гримнули дверима наостанок.. Якщо серйозно то Підручному і Примі банально не вистачило сил на останню гонку“

“Склянка напівпорожня? Та пишіть вже – українці потрапили до ТОП-30“.

“Еге-гей! Бринзак, Санітра коли пік?!!!“

Ні до сезону, ні до Олімпіади ні чоловіки, ні жінки не готові. Ситуація з Семеренко, що це було? У головного тренера ще вистачає совісті совести говорити про достойний результат!?? Немає ніякого достойного результату – є провалений сезон і Олімпіада”.

Залишається сподіватися, що через 4 роки у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо і вітри будуть не такі сильні, і морози не надто дошкулятимуть…