Керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк у прямому ефірі програми «Аргументи» на каналі «Тернопіль1» заявив, що реформа децентралізації в області знаходиться на етапі занепаду.

Через бажання чиновників перекроїти роботу своїх попередників деякі ОТГ просто ліквідують без права на свою позицію.

– Як на мене, то наразі реформа децентралізації в області знаходиться на катастрофічному етапі, тому що зі зміною влади ми бачимо бажання чиновників перекроїти усе те, що на Тернопільщині напрацьовувалося роками. «Свобода» критикувала цю реформу усюди де порушувався принцип добровільності та проінформованості. Кожна громада повинна знати, що на неї чекає після приєднання. Проте чинна влада відмовляється від питання добровільності. Вона переписує закони, зокрема, у першому читанні проголосований законопроект, який виключає обласну раду з процесу погодження перспективних планів, залишаючи лише адміністрації і кабмін. Також змінюють методику та підходи до формування нових ОТГ на більш складні. Таким чином йде підготовка до ліквідації низки громад, яких лише у Тернопільській області може не стати більше 20-ти. Люди, які рік-три тому отримали рішення про утворення громади, необхідну документацію та почали своє життя, об’єднавши фінансові ресурси тощо, від нової влади отримують повідомлення про те, що їх скоро не стане, – обурився Олег Сиротюк.

Незважаючи на те, що в області 22 грудня пройдуть перші місцеві вибори в 4 нових об’єднаних громадах, Тернопільська адміністрація вже «викреслила» ці ще не утворені об’єднанні території із перспективного плану розвитку громад.

– Критичність цієї ситуації полягає у тому, що 22 грудня цього року відбуватимуться 4 виборчі процеси, сформуються 4 нові ОТГ у Гусятинському, Бережанському, Зборівському та Тернопільських районах. Проте у тій перспективній карті об’єднання громад, яку пропонує Тернопільська облдержадміністрація, цих громад вже немає. Тобто вони ще не утворилися, а влада вже прийняла рішення про їхню ліквідацію. І ці всі речі ніхто і ні з ким не обговорює. Влада просто всіх ставить до відома, а наради носять декларативний характер і коли депутати-свободівці змогли потрапити на засідання міжвідомчої робочої групи по підготовці перспективного плану, то присутні надали вичерпні та розумні пропозиції, які, на жаль, не хочуть враховувати, – наголосив свободівець.

Керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» не розуміє, чому ніхто не радиться із людьми, приймаючи такі важливі рішення, та не пояснює мешканцям вже сформованих ОТГ, що відбуватиметься далі.

– Ключовими у питанні децентралізації є все таки люди із якими потрібно радитися. Проте нове керівництво адміністрації та влада не йдуть цим шляхом діалогу. Ми надіємося, що влада вчасно схаменеться, тому свободівці беруть участь в усіх нарадах, про які дізнаємося, щоб пояснити небезпеку прийняття рішень про людей без самих людей. Щодо того, чого очікувати новим громадам, то влада чинить несправедливо по відношенню до них. Бо рішення про об’єднання і так є непростим, адже центр громад бере на себе велику відповідальність за території, які приєднуються. Наприклад, Тернопіль утворив територіальну громаду із чотирма сільськими радами Зборівського району і взяв на себе частину відповідальності. Спершу влада виділяла для новоутворених ОТГ додаткові кошти, проте у бюджеті 2020 року таких надходжень не отримає жодна громада в Україні. Тепер, до прикладу, Тернопіль повинен дбати про інфраструктуру доєднаних громад коштами свого бюджету. Таким чином влада кидає усіх на виживання. Якщо раніше ми говорили про реальне самоврядування та фінансову децентралізацію, то зараз ресурси зосереджуються на центральному рівні. Наприклад, той самий акциз, надходження з якого дозволили б вирішити питання місцевого значення, влада забрала. Обіцяють його повернути на місця, але чи це так буде?! Ми ж бачимо, що влада обманює народ. Наступний рік для об’єднаних громад буде складним через те, що монобільшість влади не розуміє, у яких реальних умовах перебувають люди, – підкреслив Олег Сиротюк.

За словами свободівця, доцільність в утворенні громад до зміни влади була, адже ці рішення вони приймали самостійно. Зараз же хочуть від людей забрати усі блага і навіть право на прийняття рішення.

– Раніше ОТГ утворювалися за власною ініціативою. Вони скликали свої сесії, проводили опитування серед мешканців. Ці громади пройшли усю законодавчу процедуру та отримали висновок на відповідність Конституції та законам України. Це було їхнє право піти саме таким шляхом, який вони й реалізували. Тому без самостійного рішення цих ОТГ припинити роботу у такому форматі, ліквідовувати їх – це не по-державницьке та нечесно. Якщо хтось хоче ліквідувати громаду, то цей чиновник має приїхати до її мешканців і все пояснити. Якщо вони виступлять за збереження своєї ОТГ, то він має врахувати цю позицію. Немає значення чи у громаді є 2 села чи 22, головне, щоб людям було комфортно. Адже ключовим завданням реформи децентралізації було наблизити місце надання послуг до людини. Тому ліквідація громад, які знаходяться фактично у межах району та утворення нових, масштабніших – це по суті нові райони. Головними у реформі децентралізації були умови, зокрема якісне та швидке надання медичних, освітніх послуг, зручне розташування ЦНАПів тощо. Тому, коли цього немає, то питання про перспективність громади само собою зникає. Наша влада перш ніж кроїти це все краще нехай би шляхом вкладення державних ресурсів побудувала дороги та відремонтувала школи, – зазначив Олег Сиротюк.

Також, керівник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» зауважив, чим може обернутися ліквідація органів місцевого самоврядування у районах, що пропонує влада.

– Зараз уряд і вся ця моновлада планує ліквідувати усі райони, припинивши існування як районних адміністрацій так і районних рад. Їх мав би замінити префект, який контролюватиме прийняття рішень на рівні об’єднаних громад і матиме право зупиняти їх дію. Хто перейме функції, повноваження і спільну власність районів – ОТГ чи обласний рівень – невідомо. Представники адміністрації не можуть відповісти на ці запитання, так само як пояснити те, що в області із 17 повнофункціональних районних лікарень залишаться лише 3. Замість того, щоб вкладати в країну та народ влада робить все для того, щоб українці покидали свою країну. Забираючи у людей можливість на отримання медичних, освітніх послуг тощо. Вони виживають нас, перетворюючи українські території на ринок землі. Те, що пропонує влада, а саме: ліквідацію районів, тобто закриття 117 шкіл, ліквідацію 14 райлікарень та безробіття для 10 тисяч людей. Звичайно, що ми це не сприймаємо. «Свобода» вважає, що має бути реальне самоврядування та децентралізація на місцях із врахуванням думки людей, зокрема, громад, які вже сформовані. Ми категорично не сприймаємо будь-які дії нової влади, які ведуть до скорочення та ліквідації. Якщо це виключна позиція «слуг народу», то вони мали про це сказати перед виборами. Наше завдання – протидіяти таким пропозиціям влади. На жаль, у ВРУ від «Свободи» знаходиться лише один депутат, тому ми не можемо ефективно захищати наші погляди і інтереси українців. А от люди мають право та повинні спитати з тих, за кого проголосували, – прокоментував Олег Сиротюк.