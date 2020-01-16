Обласний бюджет-2020, який днями прийняли на сесії Тернопільської обласної ради, передбачає фінансово важкий рік для Тернопільщини.

Про це у прямому ефірі телепередачі «Аргументи» на каналі «Тернопіль 1» заявив голова Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олег Сиротюк.

– Весь 2009 рік новообрана влада говорили про «закінчення епохи бідності», однак, на жаль, обласний бюджет цього не передбачає. Поданий Тернопільською ОДА проект обласного бюджету у повній мірі не відповідав інтересам жителів області та обласного центру. Той бюджет, який проголосований депутатами облради, дещо змінений, враховуючи деякі пропозиції депутатів. Ми однозначно будемо приймати рішення упродовж року про зміни до обласного бюджету та коригувати ті показники, які вважаємо некоректними. Оскільки на президентських та парламентських виборах представники теперішньої моновлади обіцяли, що як тільки їх оберуть, подбати про інтереси громад, то як депутати і так і громади області очікують виконання цієї обіцянки і скерування Верховною радою і Кабміном на місця усіх коштів для повноцінного фінансування освіти, медицини, культури, спорту та інших напрямків гарантованих до фінансування державою. Бо не можуть місцеві бюджети і не повинні вирішувати ті проблеми, які є сферою відповідальності держави. Фракція ВО «Свобода» та інші депутати облради будуть спільно діяти, аби в рамках складної фінансової ситуації, яка очікує українців у 2020 році, люди відчували, що держава про низ не забула, що соціальна інфраструктура школи, садки, лікарні функціонують й працюють для них, – пояснив Олег Сиротюк та додав: – На фоні прийнятих рішень Верховною Радою ми бачимо що в тих людей, які інтегрувалися у владу, зараз все добре. Вони підвищують собі заробітні плати. В нардепів зарплати по 100 тисяч в місяць, в посадовців Укроборонпрому – 500 тис, Укрпошти – 1,9 млн.грн., а в деяких посадовців «Нафтогазу» передноворічна премія склала 700 млн грн.!, а це – третина обласного бюджету. На жаль, після президентських та парламентських виборів лише «слуги народу» відчули «кінець епохи бідності», а сам народ не живе, а виживає і по завершенні свят мільйони українців поїдуть по світах на заробітки.

Свободівець зауважив, що особливо важким 2020 рік буде для медицини Тернопільщини, адже відбудеться низка змін у закладах охорони здоров’я.

– Цей рік буде нелегким для медицини, бо державна медична субвенція надійшла лише на перший квартал 2020 року! З 1 квітня усі заклади охорони здоров’я третинної та вторинної ланок на рівні районів починають функціонувати як комунальні некомерційні підприємства, вони повинні будуть заробляти кошти на своє подальше існування, а це означає – фінансування не вистачатиме. Ми стикнемося з тим, що велика кількість медикіа буде змушена звільнитися із займаних робочих місць. Такий експеримент, який стартує у другому кварталі по всій Україні, минулого року вже проводили на Полтавщині. Тоді всі побачили на прикладі третинної й вторинної ланок, що лише кілька лікарень обласного значення були спроможні отримати додаткові кошти й втриматися, враховуючи те фінансування, яке їм було необхідне. Всі інші лікувальні заклади були змушені проводити заходи оптимізації – пояснив Олег Сиротюк.

За словами Олега Сиротюка, фракція ВО «Свобода» в облраді вносила чимало пропозицій до обласного бюджету, натомість облдержадміністрація вирішила ігнорувати виклики, з якими стикається Тернопіль.

– Ми побачили, що обласна адміністрація і «слуги народу» системно ігнорують виклики, з якими стикається саме Тернопіль. У нас є спеціалізована школа імені Герети, яка повинна отримувати співфінансування з обласного бюджету. Облдержадміністрація взагалі не врахувала коштів для неї! Так само забули про профспілкову школу мистецтв, в якій навчають діти, які проживають у місті Тернопіль. Абсолютно незрозуміла позиція влади з приводу фінансування, ремонту і реконструкції Гаївського моста. Це – ключова транспортна артерія не лише Тернополя чи Тернопільської області, а держави. Через Гаївський міст проходить дві державні дороги. Коли ще він був в експлуатаційному стані, то за добу по ньому проїжджало 25-30 тисяч автомобілів. Сьогодні це – проблема рівня держави. На жаль, попередній Уряд також ігнорував питання Гаївського моста. Зараз нам, депутатам від ВО «Свобода», які обрані по Тернополю, доводиться доказувати призначеній владі, що проблему потрібно вирішувати. На нарадах, консультаціях ми постійно нагадуємо про Гаївський міст, бо це не лише комфорт жителів Тернополя, це – питання життєдіяльності області й всієї держави, – додав свободівець.