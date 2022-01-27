Один збив, інший протягнув кілька метрів: у Тернополі під колесами автомобілів загинула жінка

Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 7-ї години ранку у Тернополі на вулиці Микулинецькій.

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги, неподалік тубдиспансеру під колеса автомобіля потрапила 56-річна жінка.

Тернополянка переходила дорогу пішохідним переходом, коли її зачепила автівка. Після цього інший автомобіль протягнув жінку кілька метрів.

На жаль, медикам швидкої, які виїжджали на місце ДТП, не вдалося її врятувати. Лікарі були змушені констатувати біологічну смерть пацієнтки, що настала від травм, які не сумісні із життям.

На місці трагедії працювали правоохоронці, котрі встановлюють обставини ДТП.