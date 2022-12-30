Одним з перших став на захист Батьківщини: на фронті загинув боєць з Тернопільщини Олександр Ланг

29 грудня в бою поблизу міста Гуляйполе Запорізької області, захищаючи українську землю від російських загарбників, загинув старший солдат Олександр Ланг.

Як повідомили у Заліщицькій міській раді, противник здійснив обстріл позицій наших бійців, внаслідок якого Олександр отримав смертельне поранення.

Ще у далекому 2014 році Олександр одним з перших став на захист Батьківщини. Не залишився осторонь і після повномасштабного вторгнення ворога. Вже 26 лютого він був призваний і проходив службу старшим такелажником такелажного взводу артилерійського дивізіону.

Доземний уклін воїну-захиснику!

Вічна пам’ять і слава Герою!

Про зустріч тіла Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.