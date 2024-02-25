Війна забрала життя ще двох Захисників з громади на Тернопільщині

У Заліщицькій громаді повідомили про загибель на фронті двох земляків.

Під час виконання службових обов’язків загинув Василь Джумак. Захиснику було 35 років.



Захищаючи рідну землю від російського окупанта, віддав життя військовослужбовець ЗСУ Олександр Профатило. 20 лютого йому також виповнилося б 35 років.

Виконавчий комітет Заліщицької міської ради висловлює співчуття рідним і близьким загиблих Героїв.

“Пам’ятаємо усіх земляків, які віддали життя, аби наблизити Перемогу над окупантом. Їхній подвиг навіки в наших серцях”, – ідеться у зверненні міської ради.