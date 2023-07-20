Тернопільщина отримала 12870 доз вакцини проти кору.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, напередодні нового навчального року щеплюватимуть дітей, які з певних причин пропустили вакцинацію.

В області фіксують випадки захворювання на кір. Епідеміологи пов’язують це із низьким рівнем колективного імунітету.

«Для того, щоб не допустити спалах кору, Міністерство охорони здоров’я розгорнуло національну кампанію з вакцинації проти кору. Тернопільщина отримала 12 870 доз. Напередодні нового навчального року лікарі та мобільні вакцинальні бригади будуть проводити щеплення дітей, які внаслідок війни або інших обставин пропустили вакцинацію. Дві дози вакцини КПК — у 12 місяців та у 6 років — забезпечують ефективний захист від кору. Головна причина спалаху кору — низьке охоплення профілактичними щепленнями проти кору дітей у попередні роки. Для колективного імунітету необхідно, щоб 95% населення мали імунітет від цієї хвороби. І цього краще досягти через вакцинацію. Вакцина проти кору входить до складу комбінованої трикомпонентної вакцини КПК», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Лікарі стверджують: кір – одна з найзаразніших інфекцій у світі. За 6 місяців 2023 року в Україні виявили 20 випадків. За інформацією статистиків, з 10 невакцинованих людей, які проконтактували з хворим, 9 захворіють.