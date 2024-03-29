На Тернопільщині населення інформують про профілактику, симптоми, методи діагностики туберкульозу. Це відбувається під час під час виїздів у громади вакцинальних автобусів. Такі заходи проводять в рамках місячника боротьби з туберкульозом в Україні.

Минулого року, як повідомили під час брифінгу у ТОВА, в області спостерігалось зниження захворюваності всіма формами активного туберкульозу. За 2 місяці 2024 року зареєстрували 50 випадків захворюваності. Туберкульоз легень складає 90% (45 випадків від загальної кількості). Випадків захворювань у дітей та підлітків не зареєстровано.

Туберкульоз – це інфекційне захворювання, що викликається мікробактеріями туберкульозу. Основні симптоми захворювання такі: кашель понад 2 тижні; підвищена температура тіла понад 7 днів; утруднене дихання; біль в грудях; поганий апетит, постійна слабкість; безпричинна втрата ваги; підвищена пітливість, особливо вночі; кровохаркання. Людина, за словами фахівців, може заразитись повітряно-крапельним шляхом. Спочатку хвороба протікає приховано, тому люди намагаються самостійно лікувати «кашель» чи «застуду». Тому лікування такого хворого розпочинається пізно і вимагає більших затрат часу та зусиль. Лікарі наголошують, що туберкульоз – виліковний.