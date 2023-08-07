Звернення батьківського комітету Тернопільської української гімназії імені Івана Франка розглянули на сесії міської ради, яка відбулася в кінці липня.

У ньому батьки просили відтермінувати прийняте у червні рішення про реорганізацію двох закладів до 1 вересня 2024 року.

На розгляд цього питання запросили усі зацікавлені сторони: представників батьківських комітетів з Української гімназії і Технічного ліцею, освітян, колишнього директора гімназії Анатолія Крижанівського. Спочатку депутати заслухали представників батьків обох закладів. Свою точку зору на конфлікт висловили й освітяни. Додатково виступив ще директор шостої школи Олександр Остапчук.

– Хочу заспокоїти батьків Української гімназії: погіршення в навчальному процесі при об’єднанні не буде, – зауважив Олександр Остапчук. – Технічний ліцей це гарні кадри, і хороші діти, так само як і в Українській гімназії. Управління освіти має свій погляд на розвиток фізико-математичної науки в Тернополі і злиття двох закладів дасть позитивний ефект. Щодо того, що нас змушували підписуватися під зверненням, то в Тернополі галузь освіти досить демократична, і ніхто нікого не примушує виступати чи підписувати. Ми просто занепокоєні неприємною ситуацією. Мені дотепер не зрозуміло чому Анатолій Крижанівський не подав заяву на конкурс на заміщення посади. Він для гімназії зробив дуже багато. Як вирішити ситуацію однозначно сказати важко, але є такий вираз: «Поїзд пішов.». Це питання раніше треба було піднімати.

Багатолітній директор гімназії Анатолій Крижанівський розповів присутнім про його бачення розвитку подій та причини чому не взяв участь у конкурсі на заміщення вакантної посади.

– В кінці травня мене і заступників Ольга Похиляк викликала в управління і повідомила, що є така ідея реорганізації, – каже Анатолій Крижанівський. – Ми не були готові таке почути, тоді вперше це почули. Запитали у неї: «Що сказати батькам?», і почули у відповідь «Що, хочете революції?». Потім було засідання комісії, де ми висловлювали свої думки. Я 16 років очолював гімназію і раніше мова йшла про те, що ми станемо ліцеєм, але при цьому зміниться тільки назва. Напередодні червневої сесії ряд батьків запитали: «Що діється?». Я заспокоїв, що все буде добре, оскільки усі, з ким я зустрічався говорили, що зараз об’єднання не на часі. Результати голосування багатьох депутатів для мене стали несподіваними. Згідно рішення сесії розпочали процес ліквідації. Десь 20 червня випадково дізнався, що був оголошено конкурс. Знову звернувся до Ольги Похиляк і повідомив, що участі у конкурсі брати не буду, завершую свою професійну кар’єру, вважаю, що так буде правильно. Після зустрічі з кандидатами на посаду педагоги образилися, бо серед претендентів не було мене. Я пояснив, що свідомо не йду на конкурс, це моє виважене рішення, моя думка, що новий заклад творить нова генерація. Думаю, реорганізацію мали обговорити з батьками. Це їх ідея спочатку відтермінувати рішення, перенести на рік, все розкласти по поличках. Педагогів ми не збирали, але батьки мають свою позицію. Ситуація виникла з нічого, оскільки це не підготовлено було. Скасуйте рішення і повернемось до нього через рік. Батьківська спільнота має свою позицію і переконати їх дуже важко, раніше я не підтримував, а зараз підтримую їхню позицію.

Депутатка Марія Баб’юк повідомила, що для того аби розібратися у проблемі та знайти найкраще рішення звернулася за консультацією до трьох юристів. Процес прийняття рішення на сесії, а також процедура проведення конкурсу на заміщення вакантної посади пройшли без порушень. Для того, щоб скасувати рішення, за словами Марії Баб’юк, батькам необхідно було діяти одразу після його прийняття, а не тоді, коли вже було проведено конкурс на заміщення вакантної посади і визначено переможця. Після цього юридично нічого змінити вже не можна.

Серед виступів інших депутатів звучали пропозиції відтермінувати раніше прийняте рішення. Тоді міський голова Сергій Надал запропонував проголосувати за скасування попереднього рішення про злиття двох закладів, оскільки юридично не має такого терміну як «відтермінування». У результаті 11 депутатів проголосували «за» і 27 – «утрималися».

Після цього поставили на голосування протокольне доручення дане начальниці управління освіти. У ньому врахували пропозиції, які надходили від батьків обох закладів. Звучить воно так:

«2. Доручити управлінню освіти і науки забезпечити:

2. 1. збереження за Тернопільським академічним ліцеєм «Українська гімназія» ім. І.Франка Тернопільської міської ради рухомого, нерухомого майна, земельних ділянок та інших активів, які належать Тернопільській Українській гімназії ім. І.Франка Тернопільської міської ради Тернопільської області та Тернопільському технічному ліцею Тернопільської міської ради Тернопільської області;

2.2. збереження за кожним педагогічним працівником обох навчальних закладів педагогічне навантаження не менше, ніж на рівні 2022-2023 навчального року;

2.3. навчання кожному учневі Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І.Франка Тернопільської міської ради у тих корпусах, в яких вони навчалися у 2022-2023 навчальному році без переїздів в інші корпуси;

2.4. виділення додаткового фінансування новоутвореному закладу Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І.Франка Тернопільської міської ради для підсилення матеріально-технічної бази профілів, передбачених в Статуті закладу та затверджених педагогічної радою;

2.5. внесення в штатний розпис Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. І.Франка Тернопільської міської ради посади радника директора з посадовим окладом, доплатами та надбавками директора закладу.».

Про виконання цих доручень Ольга Похиляк має доповісти до першого жовтня 2023 року.