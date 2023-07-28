Освітяни оприлюднили офіційне звернення.

Освітянську спільноту Тернопільської громади обурила ситуація, яка розгорнулася навколо процедури об’єднання двох навчальних закладів (Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка та Тернопільського технічного ліцею). Про це йдеться у Зверненні керівників освітянських закладів м. Тернополя до жителів громади з приводу створення Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. I.Франка. Директори тернопільських шкіл переконані, що ситуація вийшла за межі правових та етичних норм i зачіпає інтереси багатьох освітян, а також учнів та ïx батьків. Як йдеться в офіційному листі директорів тернопільських шкіл, окремі особи навмисно «підігрівають» скандал та саботують процес реформування шкільної освіти Тернополя.

Нагадаємо

Відповідно до нового закону «Про освіту» в Україні відбуваються заходи щодо реорганізації навчальних закладів. Склалася ситуація, коли при новому законі такі заклади, як Тернопільська Українська гімназія та Тернопільський технічний ліцей, існувати не можуть. Технічний ліцей, де навчаються з восьмого класу, має один профіль та 170 учнів, а у гімназії, відповідно до нового закону будуть класи від першого по дев’ятий. Тому постало питання створення ліцею задля того, щоб учні гімназії у тому ж закладі могли здобути повну середню освіту – 10, 11 та 12 класи. На базі цих двох навчальних закладів був створений Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. I.Франка. Новий навчальний заклад, через конкурс, очолив молодий освітянин Федоруц Микола Васильович. Він є кандидатом педагогічних наук,вже колишній заступник директора ЗОШ №4 з виховної роботи, вчитель географії, основ дослідного пошуку.

У чому суть конфлікту

Окремі батьки учнів вже колишньої Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка просять мерію, обласну військову адміністрацію та міністерство освіти, щоб новий академічний ліцей очолив колишній директор гімназії Анатолій Крижанівський. Хоча він навіть не подавався на конкурс. У протилежному випадку, вони вимагають скасувати об’єднання навчальних закладів та створення Академічного ліцею «Українська гімназія» імені Івана Франка.

Аргументи освітянської спільноти

Освітяни Тернополя заявляють, що противники об’єднання гімназії та ліцею, порушують право дітей на рівний доступ до якісної освіти.

«Нова українська школа передбачає як цінність рівний доступ дітей до якісної середньої освіти, що не допускає будь-яких дискримінаційних проявів щодо здобувачів освіти відносно місця проживання, майнового стану, віросповідання, інтелектуальних здібностей тощо. Одним із основних аргументів адміністрації гімназії є так зване «знищення» закладу за рахунок приєднання 170 учнів і 50 учителів технічного ліцею. Висловлювання щодо другосортності учасників освітнього процесу вийшли в медіа-простір, що є недопустимим для осіб, завданням яких є в тому числі формування морально-етичних цінностей учнів, а також створення емоційно та психологічно безпечного середовища для здобуття освіти», – написано у зверненні освітян.

Освітяни переконані, що у Тернополі окремі особи намагаються зірвати об’єднання двох навчальних закладів з власних егоїстичних цілей.

«Профільна середня освіта забезпечується в умовах, які передбачають підвищений рівень вимог до організації освітнього процесу. Кожен сучасний і самодостатній директор-управлінець мав би за честь показати свої професійні здібності і бути прикладом для колег щодо реалізації реформи Нової української школи. Натомість обурення процесом реорганізації закладу «підігрівається» особами, які не брали участі в конкурсі на заміщення посади директора ліцею, що свідчить про маніпулятивний характер їх дій та фактично мають на меті саботувати процес реформування шкільної освіти», – йдеться в офіційному зверненні освітян.

Освітянська громада стверджує, що вимоги скасувати рішення про об’єднання навчальних закладів є маніпуляцією з залученням батьків та дітей. «Вимоги щодо відміни рішення сесії … є недолугими, примітивними і невчасними, оскільки з’явилися вже після законної процедури проведення конкурсу, інформацію про проведення якого було оприлюднено у встановленому порядку. До того часу ніхто не збирав батьків і так гучно не обговорював ситуацію реорганізації закладу освіти, з чого напрошується висновок, що зацікавлені особи переслідують виключно суб’єктивні особисті цілі, не розуміють суті реформи шкільної освіти і аж ніяк не піклуються про авторитет навчального закладу та думку громадськості. Маніпулятивні дії щодо неповнолітніх учнів гімназії з залученням їх у неправомірні ситуації викликають обурення та занепокоєння, є негативним прикладом для інших», – написано у зверненні.