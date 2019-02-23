Нещодавно створеному ліцею потрібно ще три мільйони

23/02/2019 Розмір тексту:

Два рішення, які стосуються діяльності Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети прийняли на тридцять другій сесії міської ради 22 лютого.

Одним із них депутати затвердили угоду про міжбюджетний трансферт між Тернопільською обласною радою та Тернопільською міською радою. Відповідно до угоди обласна рада з обласного бюджету передає міській раді три мільйони гривень. Ці кошти будуть використані на фінансування мистецького компоненту та розвиток інфраструктури Тернопільського ліцею №21. Та за підрахунками міського управління освіти і науки на це необхідно вдвічі більше коштів. Тому другим своїм рішенням депутати звернулися до голови обласної ради та голови облдержадміністрації з проханням дофінансувати спеціалізовану мистецьку школу імені Ігоря Герети.

– За нашими підрахунками на розвиток інфраструктури та фінансування мистецького компоненту у ліцеї №21 на рік потрібно 5 мільйонів 938 тисяч, – зазначила Ольга Похиляк, начальник управління освіти та науки. – Це означає, що обласна рада нам недодала 2 мільйони 938 тисяч гривень. У зверненні йде мова про необхідність дофінансування облрадою ліцею.

У тексті звернення вказано наступне: «З метою своєчасної виплати заробітної плати працівникам закладу, оплати комунальних послуг у приміщенні за адресою м.Тернопіль, вул. Медова, 5, забезпечення фінансування мистецького компоненту, розвитку інфраструктури створеного закладу та організації освітньої та позашкільної діяльності у 2019 році необхідно 5 938 500 гривень. Тернопільською обласною радою виділено 3 000 000 гривень. Даних коштів вистачає лише до червня 2019 року. Тернопільська міська рада просить виділити додаткові кошти для співфінансування Тернопільського ліцею №21-спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети у розмірі 2 938 500 гривень».

Міський голова Сергій Надал запропонував доповнити текст звернення ще одним пунктом, у якому вказати про необхідність передати приміщення школи мистецтв на вулиці Медовій у комунальну власність міста, що обласна рада обіцяла зробити ще минулого року, яке буде використовуватися для потреб ліцею.

Запропоноване звернення із доповненням міського голови підтримали 36 із 38 присутніх на пленарному засіданні депутатів.

Ольга Трач