Народний депутат з Тернопільщини Микола Люшняк перерахував свою місячну зарплату медпрацівникам Монастириської районної лікарні.

Так, напередодні свят 57 працівників медичного закладу, які працюють у вогнищі коронавірусної інфекції, отримали фінансову допомогу.

Завідуючий хірургічним відділенням Монастириської ЦРКЛ Василь Ференц каже, сьогодні медики ризикують своїм життям заради порятунку інших, а тому дуже приємно, коли за цю роботу віддячують.

– Понад пів сотні працівників інфекційного та реанімаційного відділень нашої лікарні, які працюють на передовій боротьби з COVID-19, отримали фінансову допомогу від Миколи Володимировича. За це йому велика подяка. Нашим лікарям, медсестрам та санітаркам приємно, що по відношенню до них також проявляють турботу. Дякуємо Миколі Люшняку за те, що завжди відгукується на наші прохання. Ще від початку епідемії він забезпечує наш медзаклад засобами захисту, препаратами, а днями також передав лікарні дві арки для дезінфекції, – зазначив Василь Ференц.

Народний депутат Микола Люшняк наголошує, зусилля та мужність медиків, які сьогодні борються з COVID-19, варті неабияких подяк.

– Коронавірусна інфекція кардинально змінили наше життя. Нелегко стало усім, а особливо – медикам. Ці люди не можуть заховатися від недуги у домівках, бо взяли на себе відповідальність за порятунок інших. Лікарі Монастириської районної лікарні першими стали на оборону від коронавірусу в Тернопільській області, адже Монастирищина – один із епіцентрів виникнення та поширення недуги. Я дякую медперсоналу за сумлінну працю в таких нелегких умовах. Їхня робота – неоціненна, вона потребує слів підтримки й нагород, – підкреслив Микола Люшняк.

Нагадаємо, народний депутат України Микола Люшняк упродовж попередньої каденції року перерахував свою зарплату на заклади для соціально вразливих категорій громадян, шкіл-інтернатів, дитячих будинків тощо.

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