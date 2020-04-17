Під час засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету, 13 квітня, було вирішено направити до Кабінету Міністрів зобов’язання виділити 1,5 млрд грн для підтримки розвитку об’єднаних територіальних громад.

Відповідне рішення ухвалено завдяки стійкій позиції члена бюджетного комітету, народного депутата Миколи Люшняка й на прохання Асоціації міст України.

Микола Люшняк пояснює, у час карантину органи місцевого самоврядування взяли на себе весь удар коронавірусу й всіма силами намагаються протистояти недузі. У зв’язку з цим об’єднані територіальні громади потребуватимуть додаткового фінансування, аби продовжувати розвиток після карантину.

– Оскільки органи місцевого самоврядування взяли на себе боротьбу з COVID-19, то об’єднані територіальні громади зазнають значних фінансових збитків. Щоб допомогти їм втриматися на плаву й дати можливість надалі працювати на позитивні зміни, на засіданні комітету було вирішено направити до Кабміну зобов’язання виділити 1,5 млрд грн на розвиток громад – і тих, що утворені недавно, й тих, які вже потроху стають на ноги. Раніше озвучувалася пропозиція виділити ці кошти з Державного фонду регіонального розвитку. Оскільки на фінансування ДФРР вже й так залишилося лише 4,9 млрд грн, то ми знайшли компромісне рішення – уряд буде мати можливість виділити ці кошти з Стабілізаційного фонду чи інших ресурсів, не чіпаючи кошти ДФРР, – зазначив Микола Люшняк.

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