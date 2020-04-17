За ініціативи народних депутатів Миколи Люшняка та Володимира Гевка комунальні підприємства під час карантину не штрафуватимуть за несвоєчасну сплату за спожиті енергоносії.

Під час карантину комунальним підприємствам в Україні не нараховуватимуть пеню за несвоєчасну сплату за спожиті енергоносії.

Відповідну поправку до Бюджетного кодексу України прийняли у понеділок, 13 квітня, на засіданні Бюджетного комітету. Ініціювали нововведення заступник голови Комітету з питань бюджету, нардеп від «Слуги Народу» Володимир Гевко та народний депутат, член депутатської групи «Довіра» Микола Люшняк.

– У час карантину багато комунальних підприємств змушені призупинити свою роботу, однак послуги електро-, тепло-, водо-, газопостачання їм продовжують надавати. Тому виник дисонанс, бо частина людей з певних причин не мають можливості оплатити компослуги, а постачальники через це накладають на підприємства штрафні санкції. Прийнята нами поправка забороняє надавачам комунальних послуг у період карантину нараховувати пеню на комунальні підприємства за несплату. Таким чином нам вдалося збалансувати ситуацію, – пояснив Володимир Гевко.

Член Комітету з питань бюджету, народний депутат Микола Люшняк пояснює, виникла потреба внести зміни до Бюджетного Кодексу, аби мінімізувати удар карантинних обмежень.

– Через обмежувальні карантинні заходи значна частина комунальних підприємства не може вчасно та в повному обсязі оплачувати за спожиті енергоносії. Аби після карантину підприємства могли відновити свою роботу без значних фінансових втрат, нами було прийнято рішення заборонити надавачам послуг нараховувати пеню за несплату. Після карантину вони зможуть покрити свої борги. Таким чином ми хочемо домогтися якнайменших фінансових потрясінь для підприємств, – зазначив Микола Люшняк.