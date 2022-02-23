Нардеп з Тернопільщини розповів, чому не голосував за санкції проти депутатів Держдуми

Сьогодні, 23 лютого, Верховна Рада України ухвалила санкції проти 351 члена Держдуми РФ, які підтримали визнання незаконних самопроголошених угрупувань «Л/ДНР».

За це рішення проголосували 322 народних обранці. У соцмережах з’явилася інформація про те, що введення санкцій начебто не підтримав народний депутат з Тернопільщини Микола Люшняк. Втім, політик закликав «доброзичливців» не спекулювати на цьому й пояснив, що не голосував, бо захворів на коронавірус.

– Хочу заспокоїти «доброзичливців», «друзів» і «стурбованих» – зі мною все добре, якщо не брати до уваги стан здоров’я, бо вже другий день борюся з коронавірусом. Відчуття не з найкращих. Але, впевнений, все минеться. Тих, хто хоче перевірити діагноз, запрошую зустрітися. Поділюся (враженнями), – написав Микола Люшняк.