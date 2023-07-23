ЗС РФ уночі 23 липня здійснили новий масований ракетний удар по Одесі. Постраждали житлові будинки, будівля адміністрації, Будинок вчених і Спасо-Преображенський собор УПЦ. За останніми даними, щонайменше одна людина загинула, 22 отримали поранення, 14 громадян, троє з яких — діти, госпіталізовано.

Про це інформують у Нацполіції України.

Перші вибухи прогриміли близько 00:56. Згодом у місті пролунала серія повторних потужних вибухів о 01:00, о 01:07, а також о 01:15.

За даними Командування Повітряних сил, противник випустив у напрямку обласного центру 19 ракет. Серед них:

5 надзвукових “Оніксів” із ракетного комплексу “Бастіон” (Крим);

3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 — пуски здійснювалися з акваторії Чорного моря;

4 крилаті ракети “Калібр” із підводного човна в Чорному морі;

5 крилатих ракет наземного базування “Іскандер-К” із Криму;

2 балістичні ракети “Іскандер-М” із Криму.

Силам ППО вдалося знищити чотири “калібри” та п’ять крилатих “іскандерів”.

Унаслідок масованого обстрілу зруйновано портову інфраструктуру міста, шість житлових будинків, зокрема багатоквартирні будівлі, дві пам’ятки архітектури, є обриви електромереж і кілька великих воронок. Постраждав Будинок вчених, а також зруйновано бульвар Жванецького, пише Фокус.

У міськраді Одеси повідомили, що сильно зруйновано Свято-Преображенський кафедральний собор, де внаслідок атаки була сильна пожежа. Крім пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси. На місці прильоту по собору працюють рятувальники та міські комунальні служби.

Президент України Володимир Зеленський засудив ворожу атаку. Він висловив співчуття всім постраждалим і заявив, що російські терористи відчують відповідь, їм не буде жодного виправдання.

“Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору… Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь”, — написав президент у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, після того, як Москва вийшла із зернової угоди, ЗС РФ кілька днів поспіль завдають масованих атак по півдню України.

Кореспондент Оdessa.Online побував на місці події та сфотографував те, що сталося з будівлею Преображенського собору.



