Через російський ракетний удар, у Тернополі повністю зруйновано склад з гуманітарною допомогою для переселенців.

Втрати обчислюються мільйонами гривень, – повідомив керівник благодійного фонду «Світло Реформації» Іван Гонтар. На складі зберігали продукти, гігієнічні засоби, речі першої необхідності.

Знищений склад служив хабом для збору гуманітарної допомоги від церков та християнських місій України та закордону. Його площа сягала 1000 метрів квадратних.

«Тут зберігалася гуманітарна допомога благодійного фонду, склад також служив хабом для міжцерковної діяльності нашого регіону.

Тисячі тонн допомоги пройшло через це приміщення, сотні тисяч людей отримали підтримку і надію через можливість користуватися цим приміщенням. Через російський тероризм все згоріло. Бог чудом зберіг двох водіїв, які ночували біля нашого складу та були у декількох метрах від прильоту ракети», – зазначив Іван Гонтар.

Да гасіння пожежі залучили 80 рятувальників та 18 одиниць техніки.