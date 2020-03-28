Сьогодні, 27 березня, медики Монастириської районної лікарні отримали 50 захисних багаторазових костюмів від нардепа Миколи Люшняка.

“Дякуючи Люшняку Миколі Володимировичу та Його помічнику – Павлишину Ігору, Монастириська лікарня щойно отримала +50 захисних костюмів багаторазового використання… І ще 50 Микола Володимирович пообіцяв найближчим часом. І так буде по всіх районах… Наші лікарі сьогодні Герої і ми повинні шанувати та допомагати Їм усіма своїми силами…, – написав користувач Роман Довбенко“.