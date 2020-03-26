Народний депутат Микола Люшняк написав, що сьогодні, 26 березня, в обідню пору, у місто Монастириська, де нині епіцентр коронавірусної інфекції, передадуть дві карети швидкої медичної допомоги, два апарати штучної вентиляції легень, експерес-тести на виявлення коронавірусу, а також розчини для дезінфекції.

Про це нардеп Микола Люшняк написав на власній сторінці у Фейсбук.

“Кількість виявлених випадків коронавірусу в Україні зростає погодинно. Під ударом інфекції опинилися й Монастирищина. Наразі цей район вважають одним із основних джерел розповсюдження COVID-19 в Тернопільській області. За останніми даними, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Монастириському районі сягнула 11, а один житель, на жаль, помер.

У зв’язку з цим до Монастирищини прикуто особливу увагу, посилено контроль. Так, в обідню пору медикам цього району передадуть дві нові сучасні машини швидкої допомоги, два апарати штучної вентиляції легень, дезінфікуючі розчини та експрес-тести.

Дотримуйтеся рекомендацій медиків, аби вберегтися від інфекції. Регулярно мийте руки та користуйтеся дезінфекційними засобами й засобами індивідуального захисту. Мінімізуйте контакт рук з обличчям. Кашляючи або чхаючи, прикривайтеся серветкою чи згином ліктя. Не виходьте з дому без потреби. Відчувши симптоми хвороби, зверніться до сімейного лікаря, не зволікаючи. Ваше здоров’я – у ваших руках. Бережіть себе та рідних!

Пам’ятайте, найкращий спосіб вберегтися від хвороби – самоізолюватися, – заявив Микола Люшняк”.