Де ти, благословенна виборча поро, над якою, точніше сказати, над її персонажами стільки зловтішалися гострослови (я не виняток).

Зловтішатися, може, й було над чим – гордовито випнуті груди; очі, що заглядали у стратегічну далечінь, ті мудрі, по-батьківському добрі та все розуміючі очі спонукали до цього. Тепер усе це – в минулому; новий склад парламенту галопом взявся до праці, наче демонстративно намагаючись надолужити згаяне попередниками за майже три десятки років…

Не відійшла, однак, у минуле моя звичка здійснювати ранкові пробіжки. Часто обираю маршрут від дамби до Надставної церкви, який ще порівняно недавно тішив око зразками передвиборчої агітації. Нині на них можна побачити інші речі. Один, приміром, пропонує новини на місцевому сайті. А темноволоса красуня із млосним поглядом доповнює напис у верхньому куточку: “Спокуса для чоловіків” (Хм…). Поряд щаслива молода пара усмішкою на всі зуби демонструє, що дуже рада щось там терміново отримати готівкою (“Час таки має значення!”). В деяких інших рамках – просто сіро-біла порожнеча. На деяких, але не на всіх. Ближче до переходу біля церкви одразу на кількох сіті-лайтах можна побачити майже реліктовий напис: “21 липня. День надійного вибору”. “Ось тобі й на – подумалося, – це, що, тернопільський варіант американської фантастики Back in the Future (“Назад в майбутнє”)? Чи навпаки – “Вперед в минуле?”. Може ті, хто встановив цей напис, дуже близько до серця й голови прийняли легенько закамуфльовану обіцянку-погрозу Президента В. Зеленського щодо того, що новий парламент може проіснувати лише рік, і що його зовсім не складно буде розпустити, якщо робота народних обранців видасться гарантові незадовільною. Якщо таке з якогось дива станеться, то… навіщо витрачатися на нову передвиборчу агітацію? Хто ж проти отого “надійного вибору”? Навряд чи знайдеться такий соціальний мазохіст, який би завідомо хотів віддати свій голос за безвідповідального, брехливого, словом, ненадійного політика.

Але можливі нові вибори вже через рік – це з категорії “вилами по воді писане”. Тобто, найімовірніше, з царини вже згаданої фантастики. І навряд чи сіті-лайт із оповіщенням про надійний вибір саме 21 липня залишений з огляду на їхню можливість. Швидше за все – просто, як у нас частенько ведеться, не дійшли руки до того, щоб зняти інтригуючий напис. Не знаю, правда, в кого: комунальних служб, чи застряглих у зрозумілій післявиборчій депресії невдах перегонів-носіїв отої обіцяної надійності…

Ігор Дуда